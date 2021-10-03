ميزة جديدة من سبوتيفاي للمستمعين في 160 سوقا.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قررت منصة بث الموسيقى والأغاني الشهير سبوتيفاي إضافة أدوات جديدة لزيادة التفاعل بين المستمعين وصناع المحتوى.



وتعمل الأدوات الجديدة على استطلاع رأي المستمعين وطرح المزيد من الأسئلة ذات الإجابة المفتوحة كوسيلة لزيادة التفاعل بين المبدعين وصناع المحتوى من ناحية والجمهور الذي يستخدم تطبيقات سبوتيفاي للأجهزة المحمولة.

وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن سبوتيفاي ستبدأ بإضافة هذه الأدوات الجديدة إلى ملفات بودكاست (تسجيلات) محددة.

ومن المنتظر بدء طرح هذه الأدوات الجديدة التي تم اختبارها في وقت سابق من العام الحالي، اعتبارا من الخميس المقبل، من خلال توفيرها من ملفات بودكاست من إنتاج أنكور، وهي منصة لإنتاج المواد الصوتية اشترتها شركة سبوتيفاي في 2019.

ومن المنتظر أن يتمكن مستمعو سبوتيفاي في 160 سوقا على مستوى العالم من استخدام أدوات استطلاعات الرأي والأسئلة والإجابة، وهو ما يعني أن أغلب مستخدمي سبوتيفاي يستطيعون استخدام هذه الأدوات وإن لم يكن كلهم على مستوى العالم.

وقالت شركة سبوتيفاي في بيان بثته عبر الإنترنت عن الخصائص الجديدة "في فترة التجربة رأينا المبدعون يستخدمون أدوات سؤال وجواب، واستطلاعات الرأي بطرق عديدة للغاية، بهدف الحصول على مقترحات بشأن الضيوف المستقبليين والحصول على رد فعل الجمهور على اختيار الموضوع أو القالب المقدم فيه وخلق جو من المرح بين الجمهور بما يساعد في اجتذابهم للعودة والمشاركة مرة أخرى".