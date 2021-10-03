إعلام: أمريكا تعين وسيطا إسرائيليا لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد عيَّن آموس هوشستين، كبير مستشاري البيت الأبيض لأمن الطاقة، مهمة خاصة تتعلق بحل الصراع حول الحدود البحرية واحتياطيات الغاز في البحر المتوسط بين لبنان وإسرائيل.

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ونقل الموقع عن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية أن آموس (عاموس) هوشستين من أصول يهودية وولد في إسرائيل، وهو أحد المقربين جدا من الرئيس الأمريكي، فيما سبق وتم ترشيحه من قبل لمنصب السفير الأمريكي لدى تل أبيب، بعد تنصيب إدارة بايدن.

ومن المفترض وصول هوشستين إلى المنطقة، الشهر الجاري، بهدف إجراء جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل.

وفي أيار/مايو الماضي، أعلنت وسائل إعلام لبنانية أن الجولة السادسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وانتهت الجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية، دون أن تتضح أية معلومات تفيد إلى احتمال توصل الجانبين إلى تقدم فعلي في هذه القضية الشائكة، التي باتت محكومة باعتبارات تقنية معقدة.

وكانت الرئاسة اللبنانية أعلنت، قبل أسبوعين، أن الرئيس ميشال عون، بحث مع رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية، عبد الله أبو حبيب، الخطوات التي سيتخذها لبنان ردا على استعداد إسرائيل للقيام بعمليات تنقيب في مناطق بحرية متنازع عليها بين البلدين.

واتهم رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، إسرائيل بنقض اتفاق الإطار الخاص بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لقيامها بالتحضير للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة بحرية متنازع عليها.

وتخوض إسرائيل ولبنان، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، محادثات بوساطة أمريكية لحل قضية المناطق المتنازع عليها.

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