الكويت تقدم منحة لدعم الخدمات الصحية للاجئين السوريين في الأردن

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ذكرت ذلك صحيفة "القبس" الكويتية، اليوم الأحد، في خبر عن الاتفاقية، مشيرة إلى قول المدير العام للصندوق الكويتي مروان الغانم، منوها أن هدف الاتفاقية هو تطوير الخدمات الصحية للاجئين السوريين الموجودين في الأردن، إضافة إلى علاج إصابات كورونا

ولفت الغانم إلى أنه من المقرر أن يستفيد من هذا الدعم أكثر من 84 ألف من اللاجئين السوريين في الأردن، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المشروع خلال عامين.

وعلقت نسرين ربيعان، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين في الكويت، على الاتفاقية، مشيرة إلى أن المشروع يشمل تقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 28 ألف مريض من مخيم الزعتري، ونحو 52 ألف مريض من مخيم الأزرق، إضافة إلى مصابي كورونا في المخيمين.

يذكر أن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قدم منحة قدرها 3 ملايين دولار للمفوضية السامية عام 2016، بهدف دعم خطة الاستجابة الخاصة باللاجئين السوريين في لبنان، إضافة إلى منحتين عامي 2018 و2020 للاجئين السوريين في العراق.

© Sputnik اللاجئون السوريون في تركيا

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