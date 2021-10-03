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السعودية لمجموعة "77 + الصين": المملكة تدعم المساواة بين الدول النامية والمتقدمة

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دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ERIC BARADAT

ذكرت ذلك صحيفة "عكاظ" في تقرير عن الاجتماع، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن قول الواصل إن الاجتماع الحالي يعقد في المدينة التي نشأت المجموعة فيها قبل 57 عاما.

وأوضح الواصل أن المجموعة مرت بـ 6 عقود من العمل المشترك بين أعضاء المجموعة، التي تحظى بأهمية كبيرة عالميا تجتذب إليها أنظار العديد من الدول والمنظمات الأخرى.

وقال مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن ما وصفه بـ "المبادئ النبيلة"، التي قامت عليها المجموعة تتمثل في دعم الدول النامية في اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا.

وتابع: "تلك المبادئ كانت سببا في جعل دول تحظى باهتمام عالمي نتيجة عضويتها في المجموعة، بينما لم تكن قادرة على إيصال صوتها منفردة".

 وتنادي مجموعة "77 + الصين" بفرص متساوية في التنمية بين الدول النامية والمتقدمة في العديد من مجالات التعليم والصحة والمياه والغذاء والطاقة والبيئة.

وقال عبد العزيز الواصل إن المملكة تشجع التجارة بين دول الجنوب والدول الأخرى لأنها تعد المحرك الرئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تبادل المعلومات في ضوء الحفاظ على سيادة الدول الأعضاء في المجموعة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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