السعودية تطلق تحذيرا أمنيا عالي الخطورة بسبب متصفح إنترنت شهير

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المركز على صفحته الرسمية على "تويتر"، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة له، أطلقت تحذيرا من خلالها حيال تحديث أمني في متصفح Google Chrome.

وأكد المركز السعودي أن "Google" أصدرت تحديثا من أجل معالجة العديد من الثغرات في متصفح "Chrome" لأنظمة Windows،Mac،Linux، وهو ما يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات بغرض الكشف والإفصاح عن المعلومات، وتنفيذ ووضع برمجيات خبيثة.

وطالب المركز السعودي للأمن السيبراني بتحديث المتصفح إلى نسخة 94.0.4606.71، في وقت أصدرت Google تفسيرا للتحديث المطلوب.

ولفت المركز الإرشادي إلى أن طريقة التحديث المطلوبة تأتي عبر اتباع الخطوات التالية:

- افتح Chrome.

- انقر على المزيد "مساعدة معلومات عن Google Chrome، أعلى يسار الشاشة.

- رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام الموضوعة أسفل كلمة "Google Chrome".

- يبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

-انقر على إعادة التشغيل.

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