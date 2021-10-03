شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات الإعصار شاهين.. سيول غزيرة وانهيارات جبلية فى مدن عمان (فيديو وصور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت سلطة عمان خلال الساعات الماضية هبوب رياح الإعصار شاهين، وتعرضت المناطق الساحلية إلى حالة جوية سيئة رافقها مطالبة السلطات للسكان مغادرة منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء أعلنت عنها لعدم التضرر من آثار الإعصار الذي تتعرض له المدن الساحلية في سلطنة عمان الان.

وانتشرت مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى، إضافة إلى مقاطع مصورة أخرى نشرتها وكالة الأنباء العمانية، والتى تظهر الحالة الجوية السيئة التي تتعرض لها بعض المدن في عمان، وهطول الأمطار بغزارة في أماكن متفرقة من السلطنة، وعلى رأسها منطقة الوادي الكبير في ولاية مطرح، وولاية بوشر، والوطية، وشاطئ مطرح، والعديد من المنطقة البحرية في عمان.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من انهيار جبلي جزئي في الوطية بمحافظة مسقط، بسبب الأمطار الغزيرة الناتجة عن إعصار شاهين، إضافة إلى مشاهد أخرى للسيول وهي تسير في شوارع منطقة الوادي الكبير في ولاية مطرح بمحافظة مسقط، وأيضا لقطات من اجتياز الأمواج العاتية حاجز الحماية في شاطئ مطرح، وتصل للشوارع المحاذية.

ورفعت سلطنة عُمان حالة التأهب القصوى استعدادًا لوصول الإعصار إلى سواحل البلاد، ودعت سكان المناطق الساحلية إلى مغادرة منازلهم والبقاء فى مراكز إيواء أعلنت عنها.



اضرار الاعصار فى عمان



الامواج تجتاح الحواجز

ووجّه السلطان هيثم بن طارق بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين، وذلك خلال الاجتماع الاستثنائى للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، السبت، بحسب وكالة الأنباء العُمانية.



انهيار جبلى بسبب السيول



سيول فى الشوارع

وحذرت السلطات العُمانية السكان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم، وقدرت ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترًا، مع فيضانات محتملة وامتداد مياه البحر إلى اليابسة فى المناطق المنخفضة.



السيول تملئ الشوارع

فى حين أوقفت وزارة الصحة العُمانية عمل مراكز خدمة التطعيم فى مختلف محافظات السلطنة، باستثناء محافظتى الوسطى وظفار، بداية من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.