شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، عن صدور نتائج الأهلية للمستفيدين من الدعم، للدورة الـ47 لشهر أكتوبر2021.

ودعا البرنامج، المستفيدين إلى التحقق من أهليتهم، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية علىالرابط.

يذكر أن إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الماضي بلغ 103 مليارات ريال منها أكثر من 854 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.