بوريل: الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عمرها 3 عقود

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح بوريل، على "تويتر"، اليوم الأحد، أنه بدأ زيارة إلى المملكة العربية السعودية أجرى خلالها اجتماع مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف.

ونوه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن الاجتماع بحث سبل دعم العلاقات بين الاتحاد ودول المجلس، التي تمثل علاقات استراتيجية.

وتابع: "بحثنا العديد من القضايا التي تعتمد على العمل المشترك مثل الاستقرار في المنطقة والتجارة والتغيرات المناخية".

تأتي زيارة بوريل للسعودية ضمن جولة خليجية شملت العاصمة القطرية الدوحة، التي بحث خلالها كيفية الحيلولة دون حدوث أزمات إنسانية في أفغانسان، إضافة إلى زيارة الإمارات العربية المتحدة والقيام بجولة تفقدية لمعرض "إكسبو 2020".

© Sputnik / M.HASSAN القوة العسكرية لجيوش مجلس التعاون الخليجي… حقائق وأرقام

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