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الأمن العراقي يحبط محاولة تفجير سيارة مفخخة في محافظة الأنبار

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دبي - محمود عبدالرازق - بغداد - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن ناصر الغنام قوله في بيان "رجالنا الأبطال من الشرطة في الأنبار تصدوا لعجلة مفخخة، كان الإرهاب يحاول يائسا استهداف إحدى دوائر الشرطة".

وأضاف أنه "تم تدميرها وقتل سائقها دون أضرار وخسائر".

فيما أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت القوات الأمنية في محافظة الأنبار من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( 100) الخدمي في مدينة الرمادي، حيث قامت قواتنا الأمنية بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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