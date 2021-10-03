السعودية تعترض طائرة مفخخة أطلقتها "أنصار الله" باتجاه المملكة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشرت وكالة الأنباء السعودية، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة على حسابها الرسمي على "تويتر"، أكدت من خلالها أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة، أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، دون ذكر وجهتها.

يذكر أن تلك الطائرة هي الثالثة من نوعها خلال 3 أيام، حيث أسقط التحالف العربي طائرة مسيرة مفخخة، يوم الجمعة، باتجاه مدينة جازان جنوبي السعودية، وواحدة أخرى أمس السبت، أطلقتها "أنصار الله" باتجاه مدينة خميس مشيط.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

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