شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعثر استمر لعامين.. إيصال الكهرباء لمشروع مركز الكلى بمحايل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أسهم التنسيق بين مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير ورئيس القطاع الجنوبي للكهرباء في إيصال التيار الكهربائي لمشروع مركز الكلى. كما تم إيصال التيار الكهربائي أيضا إلى مشروع مركز الطوارئ والإصابات بمحايل بخطة زمنية محددة، وذلك بعد تعثر استمر قرابة عامين. يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير بالتنسيق الأفقي الفعال مع مدراء ورؤساء القطاعات المختصة.

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