سلطنة عمان تعيد جدولة الرحلات الجوية بسبب العاصفة "شاهين"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة على حسابها الرسمي في موقع تويتر، اليوم الأحد: "نود التنبيه إلى أن كل الرحلات من وإلى مطار مسقط الدولي قد تم تأجيلها وإعادة جدولتها إلى وقت لاحق مساء اليوم أو حتى إشعار آخر".

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تجنب أي مخاطر قد تنتج عن التأثير المباشر للأنواء المناخية على سير العمليات في المطار.

​وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء السبت، تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين (غدا وبعد غد) المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لها نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.5 درجة شمالا، وخط طول 60.7 درجة شرقا".