شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منطقة "القرم" التجارية فى سلطنة عمان بسبب إعصار شاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان الرائد محمد الهشامي، اليوم الأحد، إنه تم إخلاء منطقة القرم التجارية وبعض المناطق في محافظة الظاهرة؛ بسبب إعصار شاهين.

وقال الهشامي ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخباريةـ إن المركز وجه بضرورة إخلاء بعض المناطق وولايات محافظة الظاهرة لكونها في منطقة منخفضة عن سطح البحر وتتأثر بجريان الأودية بشكل مستمر، مضيفا أن الأمطار الغزيرة تسببت في غمر بعض المناطق في مسقط.

وكانت الجهات المختصة في السلطنة قد ناشدت جميع السكان بضرورة البقاء في المناطق الآمنة وعدم الخروج إلا للضرورة.

جدير بالذكر أن القوات المسلحة بسلطنة عمان أكدت جاهزيتها التَّامة وتسخير الإمكانات للتعامل مع الحالة المدارية "إعصار شاهين" التي تشهدها السلطنة حاليا؛ سعيا منها بالتعاون مع الإدارات الأخرى بوزارة الدفاع في تقديم أوجه الدعم والإسناد للجهات الحكومية العسكرية منها والأمنية والمدنية وباقي القطاعات الأخرى بالسلطنة في مثل هذه الحالات الطارئة، وذلك في إطار خطة اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.