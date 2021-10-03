شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تشارك فى منتدى الأمم المتحدة العالمى للبيانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأست رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء فى فلسطين علا عوض، اليوم الأحد، وفد دولة فلسطين للمشاركة في أعمال منتدى الأمم المتحدة العالمي للبيانات، الذي يعقد في مدينة بيرن بسويسرا، في دورته الثالثة، لمدة أربعة أيام.

وأوضح الإحصاء، في بيان صحفي، أن فلسطين هي ممثلة للدول العربية في هذا الفريق الهام في الدورة الثالثة على التوالي، والمشاركة تأتي باعتبار أن عوض هي الرئيس المشارك لفريق الأمم المتحدة عالي المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات الإحصائية لخطة 2030 للتنمية المستدامة.

ومن المقرر أن تشارك عوض في افتتاح المنتدى مساء اليوم، إلى جانب رئيس مايكروسوفت براد سميث، والمستشار الفيدرالي، وزير الخارجية السويسري ألين بيرست، وعدد آخر من المسؤولين السويسريين والدوليين (ممثل الشباب السويسري نيكولاس كيورك، وممثلة بعثة الأمم المتحدة الشباب في البيرو أليسيا مالدونادو، وفينسنت هندريك من جامعة كوبنهاجن، ورئيس بلدية بيرن أليك فون جرافنرد.

وأشارت عوض إلى أن النسخة الثالثة من هذا المنتدى جاءت في ظروف أكثر تعقيدا يواجهها العالم في ظل جائحة "كورونا"، حيث يزداد الطلب على البيانات الإحصائية التفصيلية، مترافقا مع صعوبة الحصول على البيانات الإحصائية من مصادرها التقليدية التي تستند بالأساس إلى السكان، أو الأعمال، أو السجلات العامة للمؤسسات العامة والخاصة.

وأوضحت أنه تم عقد المنتدى الأول في كيب تاون بجنوب افريقيا الذي نتج عنه خطة عمل كيب تاون العالمية، بينما عقد المنتدى الثاني في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ونتج عنه ما أطلق عليه "إعلان دبي"، حيث كان من المخطط أن يتم عقد المنتدى العالمي الثالث للبيانات في تشرين أول عام 2020، ولكن ظروف الجائحة حالت دون ذلك، وتم الاستعاضة جزئيا عنه بعقد لقاءات افتراضية لمناقشة التحديات أمام الأجهزة الإحصائية، وموضوع توفر البيانات.

وأضافت، أن اعمال المنتدى، الذي يعقد لأول مرة بشكل مدموج بين الوجاهي والافتراضي معا، يغطي ستة مواضيع رئيسية في مجال الإحصاءات والبيانات.