شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه المملكة. وأكد التحالف، على أنه يتم التعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية.

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