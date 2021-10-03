شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مياه أمطار «إعصار شاهين» تغمر شوارع ولاية العامرات بعمان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق تأثير إعصار شاهين المداري على عدد من ولايات سلطنة عمان.

وأظهر الفيديو ارتفاع منسوب مياه أمطار الإعصار، نتيجة استمرار الهطول الغزير بولاية العامرات صباح اليوم الأحد، كما بين الفيديو كيف غمرت المياه الشوارع والسيارات المتوقفة فيها.

وكانت هيئة الطيران المدني بعمان، قد أصدرت تحذير رقم (4) لإعصار شاهين كشفت فيه آخر تطورات الإعصار، مشيرة إلى أن مركز إعصار شاهين اقترب من السواحل العمانية حيث يبعد 80 كيلومتراً عن العاصمة مسقط.

كما أوضحت أن سرعة الرياح حول المركز تقدر بـ 65 إلى 75 عقدة (120- 139 كم/ساعة).