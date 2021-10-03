«وَلَهُ الجَوارِ المُنشَآتُ فِي البَحرِ كَالأَعلامِ» تلاوة خاشعة للشيخ «ياسر الدوسري» (فيديو)

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جدة - http://twasul.info/wp-content/uploads/2021/10/وَلَهُ-الجَوارِ-المُنشَآتُ-فِي-البَحرِ-كَالأَعلامِ-صلاة-الفجر-٢٥-صفر-١٤٤٣هـ-ماتيّسـر-من-سُورة-الرحمن-ياسر_الدوسري-.mp4

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