شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات الطقس.. أمطار رعدية ورياح سطحية نشطة على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة وفرصة هطول أمطار رعدية على منطقتي جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات الباحة ومكة المكرمة، وأجزاء من منطقة نجران، وتنشط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

حالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

توقعات الحصيني

وأوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أن اليوم الأحد 1443/2/26هـ، هو أول أيام طالع الصرفة أخر نجوم سهيل، وأيامه ١٣ يوماً، ويأتي بعده مباشرة أجمل وأفضل وقت للمطر ، وهو الوسم الذي يوافق دخوله 1433/3/10هـ.

وقال الحصيني أن سبب تسمية العرب لهذا النجم باسم الصرفة لإنصراف الحر عند طلوعه بإذن الله تدريجياً، حيث تختفي فيه السحب القادمة من الشرق.

وأضاف أن الصرفة بحصد فيه الأرز، ويزرع فيه البرسيم والبقول الشتوية، وفيه هجرة طيور البط / الغرانيق.

درجات الحرارة