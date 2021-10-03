طفلتان تعيشان أياما مع جثة الأم في المنزل.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أمضت شقيقتان تبلغان من العمر 5 و 7 سنوات أياما عدة في شقة مع جثة والدتهما إثر وفاتها فجأة في شمال غرب فرنسا.



وأوضح مكتب المدعية العام في مدينة لو مان، السبت، أن عناصر الشرطة أتوا إلى شقة الفتاتين الأربعاء في المدينة بعد تبلغهم بتغيبهما المطوّل عن المدرسة، فتوجهتا لهم بالقول "حافظوا على الهدوء، أمنا نائمة".

لكنّ الشرطيين أصروا على الدخول واكتشفوا جثة الأم المولودة عام 1990 في ساحل العاج، إثر وفاتها لأسباب طبيعية بحسب ما أظهر تشريح الجثة لاحقًا.

ونُقلت الفتاتان إلى أحد المستشفيات قبل إيداعهما دارا للرعاية وتقديم المشورة النفسية لهما.

ولم تتضح بعد المدة التي أمضتها الفتاتان داخل الشقة مع والدتهما المتوفاة.

وقالت المدعية العامة في لو مان دلفين دويلي لوكالة فرانس برس "استبعدنا فرضية وقوع جريمة"، مضيفة "سننتظر الآن بضعة أيام ثم نحاول الحصول على شهادة الفتاتين الصغيرتين".