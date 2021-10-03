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"هوندا" اليابانية للسيارات تبدأ العمل على تصنيع صواريخ لحمل الأقمار الصناعية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

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بدأت شركة "هوندا" اليابانية لصنع السيارات، العمل على تصنيع صواريخ قابلة لإعادة الاستخدام لحمل الأقمار الصناعية نحو الفضاء.

 

وذكرت صحيفة "يوميوري" اليابانية أنه بالإضافة إلى ذلك تخطط شركة "هوندا" لتصنيع طائرات سريعة لنقل الركاب في المدن الكبرى، دون الحاجة لمطارات خاصة.

 

ووفقا للصحيفة من المتوقع أن يتم الانطلاق في تنفيذ هذه المشاريع وتطبيقها بحلول عام 2030

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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