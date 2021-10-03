ما هو أشهر الهواتف الذكية لخريف 2021؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ظهرت في الأسواق العالمية هذا العام الكثير من نماذج الهواتف الذكية المميزة من حيث المواصفات والتصميم، لكن بعضها حظي بشعبية كبيرة نظرا لما تقدمه من تقنيات مميزة وبأسعار منافسة.



ومن بين أشهر الهواتف التي لاقت رواجا كبيرا منذ بداية خريف العام الجاري تبعا للعديد من الإحصائيات جاء هاتف Xiaomi poco f3 الذي يوفر قدرات تصوير ممتازة وسرعة عالية في الأداء مع مختلف أنواع الشبكات، والذي تراوحت أسعاره ما بين 355 و400 دولار.

كما ضمت قائمة الهواتف المنافسة أيضا هاتف Moto G100 الجديد من موتورولا، والذي صنف من بين أفضل الأجهزة المحمولة التي تعمل مع شبكات 5G، والذي يباع بسعر 500 دولار تقريبا.

وشملت القائمة أيضا هاتف Asus ROG Phone 5 المصنف كأحد أفضل هواتف الألعاب حاليا، ولاقى هذا الجهاز رواجا كبيرا لسرعته العالية في الأداء وقدرات معالجه وذواكر الوصول العشوائي الجبارة.

وحظي هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G أيضا بمبيعات ممتازة جدا كونه يتمتع بقدرات تصوير جبارة فضلا عن أدائه العالي الجودة وسرعته في التعامل مع الشبكات الخلوية الحديثة ومن بينها شبكات 5G.