شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يطلق غدا أول استراتيجية وطنية للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يدشن وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس، غدا الإثنين، ورشة عمل إطلاق أول استراتيجية وطنية للعشر سنوات المقبلة (2021-2031) لقطاع المياه في السودان، وذلك بمشاركة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك.

وذكرت وزارة الري والموارد الماضية - في بيان - أن الاستراتيجية تُغطي ثلاثة محاور رئيسية، هي: إدارة الموارد المائية، إمدادات مياه الشرب، ونظم الري.

وتتضمن الاستراتيجية التحديات وفرص التدخل للاستغلال الأمثل لموارد السودان الطبيعية الدائمة بالإضافة إلى الأمطار الموسمية لتوفير مياه الشرب والزراعة.

وشارك في إعداد الاستراتيجية خبراء مختصون من وزارة الري والموارد المائية، وأكاديميون، بجانب مشاركة مكثفة من كل أصحاب المصلحة، بالإضافة إلى الجهات الإقليمية والعالمية المتخصصة في مجال المياه كالأمم المتحدة و "يونسيف" ومنظمة "فاو" والبنك الدولي وخبراء من السودان وعدة دول بينها امريكا وهولندا وانجلترا ودول أفريقية.