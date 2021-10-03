حركة "مجتمع السلم" الجزائرية تصف خطاب ماكرون بمثابة "إعلان حرب" على الدولة والشعب

القاهرة - سامية سيد - اعتبر رئيس حركة "مجتمع السلم" الجزائرية عبد الرزاق مقري أن "خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخير بمثابة إعلان حالة حرب على الجزائر دولة وشعبا".

وفي تغريدة على حسابه عبر "تويتر" قال مقري إن "خطاب ماكرون إعلان حالة حرب على الجزائر دولة وشعبا".

وأضاف: "(ماكرون) رئيس جاهل بالتاريخ، ومغرور، يهين الرئيس الجزائري ويدخل في مواجهة غير مسبوقة مع كل النظام السياسي، ويتعامل مع الجزائر وكأنها دولة غير ذات سيادة".

وتابع: مصداقية الحكام الجزائريين أمام المحك، وشرف كل الجزائريين في مهب الريح إن لم يكن موقف في مستوى هذه الإهانة".