عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تغازل 4 مليار مشجع كروي بمميزات أندرويد الماكرة

الأحد 3 أكتوبر 2021

الخليج 365

ابتكرت شركة Google الأمريكية العملاقة ميزة ماكرة ترتبط بكرة القدم يمكن الاستمتاع بها في الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android.



وتشتهر الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android بتعدد استخداماتها، لكن كثيرين من المستخدمين حول العالم، لا يعرف جميع الوظائف والمميزات التي يتيحها نظام التشغيل واسع الانتشار، رغم أن بعضها يرتبط بالهوس الكبير بالساحرة المستديرة، كرة القدم، حسب الموقع الإليكتروني، giga.de المختص بالتكنولوجيا الرقمية.

وتشير الاحصاءات، إلى أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، حيث تجذب أكثر من أربعة مليارات مشجع، وهي الحقيقة التي استغلتها جوجل ، وصممت تقنية ذكية يمكن من خلالها معرفة نتائج المباريات ومعلومات تفصيلية عنها لحظة بلحظة، باستخدام الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندوريد، ودون بذل أي عناء يذكر.

يقول giga.de إن الأمر لا يتطلب سوى إدخال اسم المباراة في متصفح بحث Google الاعتيادي، ثم النقر فوق خانة ”تثبيت اللعبة“. سيؤدي هذا إلى فتح نافذة صغيرة يتم وضعها على الشاشة وإعلامك بالنتيجة الحالية مع فارق الأهداف وموقف الفريقين المتباريين من المنافسة.

وهناك إمكانية أخرى في النافذة تتيح الاطلاع على معلومات إضافية، على سبيل المثال أي اللاعبين سجلوا أهدافًا، وترتيب الفرق في المسابقة التي تلعب المباراة تحت مظلتها.

وتختفي النافذة المعلوماتية الخاصة بأي مباراة يتم تثبيتها عبر جوجل وأندرويد مرة أخرى عن طريق الضغط على خانة ”إزالة“.

ومن حيث التصميم، يقول الموقع الإليكتروني الألماني يذكرنا الأمر برمته بنوافذ الدردشة في Facebook Messenger ، ولكنه أقل وضوحًا في نظام أندرويد نظرًا لصغر حجمه.

وباستخدام تلك الوظيفة المميزة، يمكن لعشاق كرة القدم التفاعل مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Android ومشاهدة مقاطع الفيديو أو القيام بالكثير من الأشياء الأخرى ومواصلة متابعة نتيجة فريقهم المفضل في نفس الوقت – وهي ميزة عملية بلا شك.

وتواصل Google توسيع نطاق البحث على هواتف Android، وفي السنوات القليلة الماضية، كان التركيز الأكبر، وقبل كل شيء على كل ما يتعلق بالرياضة، وخاصة كرة القدم.

ويمكن للمستخدمين متابعة الفرق والحصول على معلومات حول الجداول والمواعيد وتلقي الأخبار والإحصائيات ذات الصلة وغير ذلك الكثير، ومن ثم ”يجب ألا يفوت أي شخص يمتلك هاتفًا ذكيًا يعمل بنظام Android ومن محبي كرة القدم هذه الوظائف“.