هيئة الطيران المدني العمانية تصدر التحذير رقم 3 حول ⁧‫إعصار شاهين‬

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت الهيئة في بيان أن الإعصار شاهين تمركز على خط طول 59.3 درجة اتجاه الشرق ودائرة عرض 24.2 درجة باتجاه الشمال وفقا لصور الأقمار الصناعية الأخيرة وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة .

وقال البيان إن "حركة الإعصار مستمرة نحو سواحل عمان التي تطل على بحر عمان، كما يبعد مركز الإعصار عن محافظة مسقط حوالي 130 كيلو متر، وتم تقدير سرعة الرياح حول مركزه ب 116 كم/ ساعة".

وأشار البيان إلى أنه "من المحتمل أن حركة إعصار شاهين نحو سواحل محافظة شمال الباطنة ستستمر، وفي صباح يوم الأحد ستبدأ تأثيرات الإعصار مصحوبة بأمطار رعدية شديدة الغزارة ( من 200 : 500 ملم) وكذلك رياح سريعة جدا (من 40 : 60 عقدة ) ".

وذكر البيان إنه "من ضمن تأثيرات الإعصار على هذه المناطق الساحلية حدوث فيضان بالأودية في محافظة شمال الباطنة وجنوب الباطنة وكذلك الظاهر والبريمي ومسقط والداخلية والمناطق الساحلية بمحافظة جنوب الشرقية".

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر، قد حذر في وقت سابق اليوم من أن العاصفة المدارية شاهين التي تضرب سواحل البلاد تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

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