شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: الجزائر تقرر غلق المجال الجوى أمام الطيران العسكرى الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة لقناة روسيا اليوم بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية "برخان".
وأوضحت المصادر أن عبور الطائرات العسكرية الفرنسية إلى منطقة الساحل عبر الأجواء الجزائرية "امتياز ممنوح لفرنسا منذ فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وظل ساري المفعول لمدة 4 سنوات".