شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا اليوم: الجزائر تقرر غلق المجال الجوى أمام الطيران العسكرى الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر مطلعة لقناة روسيا اليوم بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرر إغلاق المجال الجوي الجزائري أمام جميع الطائرات العسكرية الفرنسية المتجهة إلى منطقة الساحل في إطار عملية "برخان".