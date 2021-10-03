شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تتسلم 144 ألف جرعة لقاحات مضادة لكورونا مقدمة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار معيتيقة الدولى فى ليبيا، شحنة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ممنوحة من الحكومة الإيطالية، بحسب "روسيا اليوم" .

والشحنة هى الثانية من نوعها، وتأتى فى إطار التعاون الثنائى المشترك بين الدولتين، والتنسيق بين وزارة الصحة الليبية وسفارة إيطاليا لدى ليبيا، وفق بيان صادر عن وزارة الصحة الليبية.

ومن المقرّر أن تمنح الحكومة الإيطالية ليبيا شحنة ثالثة من لقاح "أسترازينيكا" تقدّر بحوالى 144 ألف جرعة، إلى جانب الشحنتين الأولى والثانية اللتان وصلتا إلى مخازن جهاز الإمداد الطبى عبر رحلتين جويتين، إحداهما تقدّر بحوالى 240 ألف جرعة، والأخرى بحوالى 117 ألف و600 جرعة، ليكون إجمالى عدد الجرعات الممنوحة 501 ألف و600 شحنة.