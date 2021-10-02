شكرا لقرائتكم خبر عن «السبع» يعلن وصول ميزة جديدة في تطبيق «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن الخبير التقني عبدالله السبع عن وصول ميزة جديدة لتطبيق الواتساب وهي حذف الرسائل بشكل تلقائي في أي محادثة بعد 24 ساعة مثل تطبيق سناب شات. وأضاف أن الميزة الجديدة تتيح حذف الرسائل حتى بعد 24 ساعة فقط من وصولها، وقديما كانت حذف الرسائل يتم بعد أسبوع، وتابع عبدالله السبع، أن الميزة وصلت لبعض الهواتف وستصل للجميع في وقت لاحق.

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