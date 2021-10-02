مشعل: الفصائل الفلسطينية تسير على خطى صلاح الدين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، بأن تصريح مشعل جاء خلال كلمته في الدورة الثالثة لـ"ملتقى صلاح الدين الأيوبي الفكري الدولي"، وهو الملتقى التركي الذي ينظمه معهد صلاح الدين البحثي، وذلك بالتنسيق مع حزب الهدى التركي.

وأكد مشعل أن الفصائل والكتائب الفلسطينية تسير على خطى القائد صلاح الدين وتجربته الناجحة نحو الحرية والتحرير، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس" (10-21 مايو/آيار الماضي)، أثبتت ذلك، حينما قامت بإطلاق آلاف الصواريخ تجاه المدن الإسرائيلية.

وأوضح خالد مشعل أن العبرة ليست بالحديث عن الذكريات، ولكن بالجهاد والمقاومة، كونهما "الطريق الحقيقي والوحيد للتحرير واستعادة الأوطان والمقدسات"، مفيدا بأن "الجهاد والمقاومة لهما متطلبات، تتعلق بحشد القوة وتسخير الإمكانات، أهمها السلاح والأموال والسلاح، إضافة إلى توحيد الأمة من أجل المعركة الكبرى".

ولفت قائد حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، إلى أن "قادة الفتح، وعلى رأسهم صلاح الدين الأيوبي، استعادوا مدينة القدس، بعد عقود من النهوض الفكري والتنظيمي والإحياء الحضاري".

ويشار إلى ذكرى تحرير مدينة القدس تحل، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، والتي تم تحريرها على يد صلاح الدين الأيوبي، في العام 1187، عقب تغلبه على الصليبيين، آنذاك.

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