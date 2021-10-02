الرئيس التونسي يبلغ ماكرون بأنه يعتزم إطلاق حوار وطني لحل الأزمة في البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو- سبوتنيك. وقال قصر الإليزيه في بيان، إن ماكرون تطرق خلال الاتصال الهاتفي مع سعيد للأجندة المؤسساتية التي ينتظرها الشعب التونسي والمجتمع الدولي، مضيفا أن سعيد أكد لماكرون أن الحكومة ستتشكل خلال أيام وأنه ينوي إطلاق حوار وطني في البلاد.

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ولفت البيان إلى أن الرئيس الفرنسي شدد خلال الاتصال، على تمسك فرنسا بحوار وطني يجمع أطيف الشعب التونسي كافة، ويدور حول الإصلاحات المؤسساتية المزمع إجراؤها.

وجدد ماكرون بحسب البيان، دعم بلاده لتونس في مواجهة جائحة فيروس كورونا، معربا عن أمله في أن تكون تونس قادرة على الاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها بأسرع وقت.

وأعلنت الرئاسة التونسية أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أجرى صباح اليوم السبت، مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها سعيد عن أسفه للقرار الفرنسي بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين الراغبين في السفر إلى فرنسا.

وجاء في البيان المنشور على صفحة الرئاسة على "فيسبوك" إن الاتصال تناول عددا من القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين، وتم التأكيد "على دعم فرنسا لتونس في المجال الصحي وفي مجالات التعاون التقليدية الأخرى".

وأكد البيان على أن سعيد "بيّن التحسن الملحوظ للوضع الصحي في تونس بفضل المجهودات التي بذلتها تونس على المستوى الدولي ودعم الدول الشقيقة والصديقة مما مكّن من السيطرة على جائحة كوفيد 19".

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