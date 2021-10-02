شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء اليمن يوجه بالعمل على وضع حد سريع للأحداث المؤسفة بمديرية كريتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد لملس، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، بالعمل على وضع حد سريع للاحداث المؤسفة التى تشهدها مديرية كريتر، وما نجم عنها من سقوط ضحايا مدنيين وترويع الآمنين واقلاق السكينة العامة.

وشدد رئيس الوزراء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية على ضرورة إعادة الامن والاستقرار وحصر الاضرار التى لحقت بالممتلكات الخاصة والعامة.

وأكدعلى إيلاء العناية اللازمة بالمصابين.. مترحما على أرواح الضحايا الأبرياء الذين سقطوا نتيجة هذه الاحداث المؤسفة.

واستمع رئيس الوزراء اليمنى من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية ومدير امن عدن الى تقرير اولى حول ملابسات ما جرى والإجراءات التى تتخذها الأجهزة الأمنية للتعامل مع ذلك وفرض الامن والاستقرار، مؤكدين عدم التهاون مع اى جهة تحاول المساس بأمن عدن ومواطنيها وترويع الامنين.