شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية: نرفض رفضا قاطعا تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم رفضها القاطع لتصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، مشيرة إلى أن استدعاء سفيرنا فى فرنسا جاء على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسى ماكرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وأكدت الرئاسة الجزائرية رفضها القاطع لأى تدخل في شئون البلاد الداخلية، واستدعت رئاسة الجمهورية الجزائرية اليوم سفير الجزائر لدى باريس للتشاور، كما استدعى الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية الأربعاء الماضى السفير الفرنسى لدى الجزائر على خلفية القرار الأحادى من قبل باريس القاضي بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".