شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الجيش اليمنى تحرر مناطق واسعة شرق مدينة الحزم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حررت قوات الجيش اليمنى مسنودة بالمقاومة الشعبية، مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنته اليوم، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة فى صفوف الحوثيين .

وأوضح مصدر عسكرى يمنى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية - أن قوات الجيش فى جبهة الدحيضة حرروا مواقع ومساحات واسعة باتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة ما تزال مستمرة حتى الآن ، مشيراً إلى أن قوات الجيش شنت بالتزامن هجوماً كاسحاً جنوب الجوف تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه البرش.

وأكد المصدر أن الجيش اليمنى ألحق بالحوثيين خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الحوثيين ولاذت بالفرار،كما شنت قوات الجيش اليمنى قصفاً مدفعياً على مواقع الحوثيين فى جبهة الكسارة غرب مأرب؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين .

يذكرأن، أعلن الجيش اليمنى الخميس أنه كبد مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر المليشيات.

أعلن الجيش اليمني اليوم الخميس أنه كبد مليشيا الحوثي التابعة لإيران خسائر فادحة في الأرواح والمعدات في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب.

وذكر الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية "سبتمبر نت" أن مدفعية الجيش اليمني استهدفت تحركات وتجمعات للمليشيا ونجحت في إصابة وتدمير مدرعتين وناقلتي جند، نتج عنها مصرع جميع من كانوا على متنها.

كما شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية ناجحة استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيات نتج عنها تدمير وإحراق مدرعات وآليات قتالية ومصرع العشرات من عناصر المليشيات.