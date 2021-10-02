شكرا لقرائتكم خبر عن الإليزيه: الرئيس التونسى أبلغ ماكرون أن الحكومة ستشكل خلال الأيام المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الرئاسة الفرنسية اليوم إن الرئيس التونسى قيس سعيد أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون أن الحكومة ستشكل خلال الأيام المقبلة، وأن حوارا وطنيا سيتم اطلاقه قريبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

وأكد الإليزية أن ماكرون يتابع الوضع فى تونس عن كثب.

يذكرأن، أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد، عن أسفه لقرار فرنسا تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للتونسيين، وشدد الرئيس التونسي - خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم /السبت/ مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - على أنه لا يمكن معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية إلا بناء على تصوّر جديد، مؤكّدا على أنه سيتم تكثيف البحث لإيجاد حل لهذه الظاهرة بعد تشكيل الحكومة التونسية الجديدة.