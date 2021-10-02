"شاهين" يقترب من الإمارات... تحذيرات وإغلاق للمدارس خوفا من تبعاته

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات الإماراتية، في إحاطة إعلامية اليوم، إن "الجهات المعنية على درجة عالية من التأهب والاستعداد"، متوقعة "تأثر الجهات الساحلية الشرقية للبلاد من الحالة المدارية شاهين بدءا من غد الأحد، وأن تستمر الحالة المدارية حتى الثلاثاء".

وحذرت الهيئة من ارتياد الشواطئ والاقتراب من مناطق الأودية والسيول كإجراء استباقي بعد اقتراب الحالة المدارية شاهين.

​وأوضحت الهيئة تمركز الإعصار المداري "شاهين" شمال غرب بحر العرب عند خط عرض 24.3 شمالاً وخط طول 60.9 شرقاً، يصاحبها تشكلات مختلفة من السحب يتخللها سحب ركامية ممطرة مختلفة الشدة ورياح قوية على بحر العرب وتبلغ سرعتها حول المركز من 116 إلى 140 كم/ الساعة.

ومن جانبه قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن "الفريق الفني للمركز يعمل على مدار الساعة لتحليل البيانات ووضع التنبؤات فيما يخص الحالة المدارية".

وتابع: "نوصي شعبنا وتحديدا القاطنين في المناطق الساحلية الشرقية باتباع جميع الإجراءات والتدابير المعلن عنها".

وبحسب صحيفة "البيان" أخطرت مدارس خاصة وحكومية وحضانات في إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي أولياء الأمور عبر رسائل نصية بتحويل الدراسة يوم غد الاحد إلى نظام التعليم عن بعد، بشكل مؤقت، حرصاً على سلامة الطلبة في ظل تقلبات الطقس بسبب "شاهين".

وتوقع المركز أنه من بعد ظهر ومساء يوم غد تتأثر بعض مناطق الدولة بامتداد الحالة المدارية خاصة المناطق الشمالية الشرقية ومنطقة العين والمناطق الجنوبية وتمتد على بعض المناطق الداخلية الوسطى حيث تتكاثر السحب الركامية تصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة.

وتوقع المركز أن الأمطار ستؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة. وأن تكون الرياح نشطة إلى قوية السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة مع السحب الركامية مصحوبة بالبرق والرعد أحياناً.