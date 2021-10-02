السفير المصري الجديد لدى إثيوبيا يقدم أوراق اعتماده

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، إن زودي تلقت أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب بينهم من مصر ونيوزيلندا والدنمارك وجيبوتي وأستراليا والاتحاد الأوروبي وتايلاند.

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وفي 22 يونيو/حزيران الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين محمد عمر جاد "سفيرا فوق العادة" لدى إثيوبيا خلفا لأسامة عبد الخالق (يشغل المنصب منذ 2018)، الذي تقرر تعيينه ممثلا دائما لبلاده لدى الأمم المتحدة، على ما أفادت به وقتها صحيفة المصري اليوم.

والأحد الماضي، أعلن السفير الإثيوبي في مصر، ماركوس تكلي، تعليق أعمال السفارة الإثيوبية في القاهرة بداية من أكتوبر/ تشرين الجاري.

وقال تكلي، في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده "قررت تعليق أعمال السفارة في القاهرة لمدة قد تراوح بين 3 إلى 6 أشهر، تبدأ من أكتوبر لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة".

وأضاف السفير الإثيوبي، أن "قرار الإغلاق لا يرتبط بأزمة سد النهضة بين البلدين في الوقت الحالي"، موضحا أن "مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة".

وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا منذ عام 2011، للوصول إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، دون أن تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة.

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