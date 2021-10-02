شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشترط التسجيل في «أبشر» لاستخراج بطاقة شخصية للنساء؟..«الأحوال المدنية» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

رد حساب “العناية بالعملاء” التابع للأحوال المدنية التابعة لوكالة وزارة الداخلية على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، على مواطنة سألت عن أنه هل يلزم التسجيل في تطبيق “أبشر” لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية للمرأة.

وقالت المواطنة في سؤالها :”مساء الخير أنا بقص بطاقة شخصيه، لازم يكون عندي ابشر ولا تعريف من طرف الوالدين؟”.

ورد حساب “العناية بالعملاء” :” لايلزم أبشر، بإمكان المرأة أن تعرف بنفسها إذا كان لديها جواز سفر ساري المفعول، أو امرأة اخرى ذات قرابة، ويشترط حصولها على هوية وطنية وأن تكون قد أتمت ١٨ سنة، أو أي أحد من أقاربها الذكور، نسعد بخدمتك”.