شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: عمل الوافد لحسابه الخاص مخالف للأنظمة.. السجن وغرامة 50 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، الوافدين من العمل لحسابهم الخاص، حيث يعد ذلك مخالفاً للأنظمة ويستوجب عقوبة السجن والغرامة.

وقالت الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص تطبق بحقه العقوبات التالية:

1- غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال.

2- السجن مدة تصل إلى ستة أشهر.

3- الترحيل.