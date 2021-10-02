شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية خلال أيام.. حادث مروع لشاحنة بالمدينة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: واقعة جديدة شهدتها المدينة المنورة بعدأيام من الاصطدام المروع لشاحنة بالطريق الدائري الثاني. ووثق مقطع فيديو تم تداوله الحادثة والتي وقعت عند إشارة الجرف، دون خسائر بشرية. وكانت المدينة المنورة قد شهدت حادثاً مروعاً، لاصطدام شاحنة بعدد من السيارتفي تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الدائري الثاني.

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