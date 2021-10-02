شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 ألف لاصق .. تزوير أحذية لماركات عالمية في منزل شعبي بجدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت الجهات الأمنية من ضبط منزل شعبي بجدة يقوم، بتزوير ماركات عالمية للأحذية.

وقد تم ضبط المنزل الشعبي في جدة بحي “العمارية” ، حيث تمارَس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام “الملصقات”.

وتمكنت من ضبط 23 ألف لاصق لماركات عالمية يُستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق.