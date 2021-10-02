شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 23 ألف لاصق .. تزوير أحذية لماركات عالمية في منزل شعبي بجدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط منزل شعبي بجدة يقوم، بتزوير ماركات عالمية للأحذية.
وقد تم ضبط المنزل الشعبي في جدة بحي “العمارية” ، حيث تمارَس فيه أعمال تزوير ماركات الأحذية باستخدام “الملصقات”.
وتمكنت من ضبط 23 ألف لاصق لماركات عالمية يُستخدم لتزوير الأحذية المقلدة وتوزيعها على الأسواق.
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