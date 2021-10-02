شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الرياض تضبط صاحب «الفيديو المخل» وتكشف عن جنسيته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على صاحب المقطع المخل بالآداب الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، في بيانه:” إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتضمن محتواه أن المقيم يتصرف بسلوكيات تتنافى مع الآداب العامة والأخلاق الإسلامية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تحديد هويته والقبض عليه، مشيرًا إلى أنه مقيم من الجنسية البنجلاديشية، في العقد الثالث من العمر”.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المقيم واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكان الفيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار موجة غضب بين الجميع مطالبين الشرطة بتحديد هوية صاحب المقطع وإلقاء القبض عليه.