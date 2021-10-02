شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن يوثق لقاءاً عابراً مع «أمير عسير».. شاهد الحوار الإنساني الذي دار بينهما والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد عبر مواقع التغريدات القصيرة “تويتر”، مقطعاً مصوراً نال إشادة للجميع وثقه مواطن من مدينة أبها بمنطقة عسير لحظة لقاء، لم يتم الترتيب له، جمعه بأمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، حيث صادف مرور الأمير بمركبته أثناء سير المواطن على الطريق.

ودار حوار بين أمير عسير والمواطن، حيث سأله الأمير :”من وين”، فرد المواطن :” من أبها”، فسأله الأمير: “من وين من أبها”، فأجاب المواطن من :”علكم”، فاستفسر الأمير ماذا تفعل؟، فأجابه المواطن: “نتمشى”، ومن الممكن ننزل تهامة، عند رجال ألمع ناحية المتحف.

وقال الأمير: “سوف أجعل أحداً يستقبلك” ، وطلب الأمير من المواطن رقمه وأجرى اتصالاً هاتفياً مع أحد المساعدين من أجل استقبال المواطن في المكان الذي يرغب في الوصول إليه .

وسأل الأمير المواطن عن عمله فرد المواطن ، أنه يعمل معلم ويدعى فيصل العلكمي، فدعاه الأمير لحضور مؤتمر صحفي سيعقد الأحد.

وشكر المواطن الأمير، على كرمه وحسن استماعه وتواضعه، فيما أشاد النشطاء بما فعله الأمير مع المواطن والحوار الإنساني الذي دار بينهما.

ونشر أحد الحسابات الفيديو وعلق بالقول :” هذا نموذج السعودية.. أمير عسير تركي بن طلال يسهل رحلة مواطن لرجال ألمع ، ويوجه من يستقبله هناك، ثم يوجه له الدعوه أن يحضر عنده في مؤتمره الصحفي، هذا نموذج من حكامنا حفظهم الله “.