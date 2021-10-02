عمان تقترب من العاصفة المدارية "شاهين"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

تستعد سلطنة عمان لاقتراب عاصفة مدارية تدعى “شاهين”، بحسب ما أعلنته الأرصاد العمانية، يوم أمس الجمعة.



وقالت مصادر صحافية، إن العاصفة تتمركز شمال شرق بحر العرب ويبعد مركزها بنحو 590 كلم عن أقرب نقطة عن سواحل السلطنة “رأس الحد”.

وأشارت الأرصاد العمانية عبر تويتر إلى أن المنخفض المداري العميق الموجود حالياً شمال شرق بحر العرب. تعمق إلى عاصفة مدارية بمسمى “شاهين”. حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز (34-63) عقدة ويتحرك باتجاه شمال غرب بمحاذاة السواحل الباكستانية.

كما و توقّع الباحث في الطقس والأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي. توغل الكتلة الرطبة للنشاط المداري ببحر العرب إلى داخل السعودية خلال الأيام المقبلة.