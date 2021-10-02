شاهد.. حفل تكريم لمديري إدارة الشيخ زايد التعليمية السابقين بمصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 2 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

برعاية مدير عام إدارة الشيخ زايد التعليمية الأستاذ السيد عاشور و وكيل الإدارة الأستاذ احمد زكريا، اقيم اليوم حفل تكريم للمهندس سيد عبد العزيز مدير عام الإدارة السابق والدكتور حنان موسى وكيل الإدارة السابق، فكان مشهد لا تراه ُ إلا في إدارة الشيخ زايد التعليمية يوم الوفاء والترحيب .الوفاء لقادة الادارة السابقين وتكريمهم والترحيب بالقادة الحالين .



وكان الحفل بحضور ممثلين عن مجلس أمناء الأدارة ومجلس امناء المدارس و الاستاذة سوسن محمد مدير الشئون المالية والادارية و الدكتور وفاء جمال مدير الخدمات التربوية والأستاذة زينب عز الدين مدير مرحلة التعليم الأعدادى و الاستاذ طارق عبد الحفيظ مدير شئون الطلبة الأستاذة ناهد محيي مدير شئون العاملين و الاستاذة وفاء الحويط مدير الموازنة ورؤساء الأقسام بالادارة و الدكتور ابراهيم فرج ود. خالد فخري.

والسادة الموجهين الأوائل الأستاذ احمد برغش تربيه رياضيه والاستاذة امل عبد الفتاح لغة فرنسية والأستاذة منار بشير ندا لغه انجليزيه والاستاذه غاده تربيه موسيقيه وكذلك السادة مديري المدارس بالإدارة ولفيف من السادة الحضور

وتخلل الحفل كلمات للمدير العام السابق م. سيد عبد العزيز ووكيل الإدارة السابق د. حنان موسى وكلمة لمدير عام الإدارة الأستاذ السيد عاشور ، ووكيل الإدارة الاستاذ احمد زكريا . بالاضافة الي كلمات للسادة ممثلي مجالس الأمناء بالإدارة والمدارس والقاء قصيدة شعر للأستاذة امل عبد الفتاح والدكتور ابراهيم فرج تعبيرا عن الحدث .

وجدير بالذكر أنه تم تكريم رؤساء الاقسام بالادارة والموجهين الاوائل والمديرين تقديرا لهم ، اقيم الحفل بمسرح مدرسة عمرو بن العاص وقام بتقديم و بتنظيم الحفل الأستاذ خالد حسين مدير المدرسة سيدة حسن .