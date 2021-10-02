الأمم المتحدة: نرسل مراقبين دوليين إلى العراق لإنجاح الانتخابات

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جنين بلاسخارت، خلال مؤتمر صحفي، في محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم السبت "بعثة الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين في مراكز الاقتراع وستوفر جميع أنواع الدعم لإنجاح الانتخابات البرلمانية"، وفق وكالة "الأناضول" التركية.

وأضافت أن "أصوات المواطنين ستكون مسموعة وأن عليهم مهمة كبيرة هي المشاركة في العملية الانتخابية".

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هذا وسيتولى أكثر من 600 مراقب دولي، الإشراف على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، وفق ما أعلنته مفوضية الانتخابات العراقية.

ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، بعدما قررت الحكومة العراقية، تأجيلها لتجرى هذا الشهر بدلا من يونيو/ حزيران الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وأفادت المفوضية العليا للانتخابات في العراق بأن 3249 مرشحا، يمثلون 21 تحالفا و109 أحزاب، إلى جانب مستقلين، يتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان.