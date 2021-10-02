نتنياهو يعلق على واقعة كفر قاسم ويتحدث عن ارتباط بينيت بـ "الإخوان المسلمين"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال نتنياهو في تغريدة بحسابه على "تويتر" مساء اليوم السبت: "أدين بشدة الاعتداء على الشرطة في كفر قاسم".

وأضاف: "مع اعتماد حكومة بينيت على منصور عباس والإخوان المسلمين، يرفع المجرمون في الوسط العربي رؤوسهم ويتجرؤون على ضرب ضباط شرطتنا. هذا تجاوز للخط الأحمر لا يجب أن يمر مرور الكرام".

وتابع بنيامين نتنياهو: "يجب استنفاد الصرامة الكاملة للقانون مع أي شخص متورط في هذا العمل الإجرامي من أعمال العنف".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت الشرطة الإسرائيلية تعرض 3 من ضباطها للضرب في كفر قاسم الواقعة داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطيني الداخل (عرب 48).

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "كان" الرسمية عبر حسابها على تويتر، ضابط إسرائيلي وهو يستخدم صاعقا كهربائيا في محاولة لشل حركة شاب فلسطيني من سكان المدينة.

وردا على ذلك، باغت الشاب الضابط بمجموعة من اللكمات، التي أسقطته أرضا، قبل أن يتسع الاشتباك بالأيدي ليشمل عناصر أخرى.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 3 ضباط من الشرطة أصيبوا بجروح في تلك المواجهات، التي انتهت باعتقال 4 فلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية يتبعون "قوى الأمن الداخلي للمدينة التابعة للحركة الإسلامية والمسؤولة عن الأمن الداخلي في المنطقة".

يشار إلى أن القائمة الموحدة بقيادة منصور عباس التابعة للحركة الإسلامية داخل إسرائيل التي يحسبها البعض على جماعة "الإخوان المسلمين"، هي شريك في الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت والذي يضم إجمالا 8 أحزاب من مختلف ألوان الطيف السياسي في إسرائيل.

ويقول مراقبون إن البلدات العربية داخل إسرائيل لجأت إلى تشيكل قوى أمن محلية للتصدي لاستفحال الجريمة والعنف داخل المجتمع العربي وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتقاعس عن مواجهة أعمال القتل، التي حصدت حتى الآن 95 من مواطني إسرائيل العرب خلال العام الجاري 2021.

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