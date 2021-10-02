إطلاق سراح مواطن لبناني محتجز في إسرائيل

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم السبت، عن أندريا تيننتي، أن قواته الدولية نسقت مع لبنان عودة راعي الأغنام، محمد عطوي، حيث قام رئيس القائد العام لبعثة اليونيفيل، اللواء ستيفانو ديل كول، بالاتصال مع الأطراف اللبنانية والإسرائيلية، لتأمين عودة المواطن اللبناني بأمان.

ويشار إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي قد أعتقلت، أمس الجمعة، راعي أغنام لبناني اجتاز الحدود إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش تغريدة، زعم من خلالها أن "استطلاعات جيش الدفاع رصدت قبل قليل راعي أغنام لبناني يجتاز الخط الأزرق الى داخل الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس".

وتابع أدرعي أن القوات الإسرائيلية اعتقلت المشتبه فيه ونقلته للتحقيق لدى قوات الأمن.

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