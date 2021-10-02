رابطة الأندية المصرية تحسم مصير الدوري المقبل في بلادها

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت بوابة أخبار اليوم، مساء اليوم السبت، بأن رابطة الأندية المحترفة المصرية، قررت إقامة الدوري المقبل في بلادها بنظامه المعتاد من دورين، وهو ما تمخض عن اجتماع استغرق خمس ساعات كاملة، برئاسة أحمد دياب.

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ورأت الرابطة المصرية الاستقرار على استمرار العمل بنظام الدورين، وذلك على خلفية استطلاع رأي الأندية المشاركة في البطولة المقبلة من الدوري، حيث طالبت أغلبها بأهمية استمرار النظام القديم، وهو نظام الدورين، أيضا، مع رفضهم لنظام دوري المجموعتين أو دوري من دور واحد.

وفي السياق ذاته، كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تشكيلة منتخب مصر في المباراة المقبلة، ضد المنتخب الليبي، يوم الجمعة القادمة، ضمن تصفيات كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وتضم القائمة حراس المرمى محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي ومحمد بسام، بينما المدافعون هم أحمد فتوح وأيمن أشرف ومحمود حمدي "الونش" وياسر إبراهيم وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأكرم توفيق وأحمد فتحي.

وتشمل قائمة لاعبي الوسط محمد صلاح ومحمد النني وعمرو السولية وطارق حامد وحمدي فتحي وإبراهيم عادل وعبد الله السعيد ورمضان صبحي وعمر مرموش وأحمد سيد "زيزو".

بينما سيتولى كل من أحمد حسن "كوكا" ومصطفى محمد مهمة الهجوم خلال المباراة.

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