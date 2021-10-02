اخبار الخليج

تحديد موعد أول رحلة من السعودية إلى أفغانستان منذ وصول طالبان للسلطة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الشركة على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم السبت إن الرحلة ستكون من مدينة جدة على البحر الأحمر إلى العاصمة الافغانية كابول.

وأوضح أن الرحلة سيتم تسييرها، يوم الخميس المقبل، الموافق السابع من أكتوبر/ تشرين أول، وعرضت على زبائنها شراء التذاكر.

وكانت السفارة الأفغانية في الرياض أعلنت قبل يومين أن الحكومة وافقت على تسيير رحلات طيران استثنائية إلى أفغانستان.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الرحلات هو مساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس .

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا