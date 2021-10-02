عمان... "الطيران المدني" يصدر تحذيرا جديدا حول الإعصار "شاهين"

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الهيئة في بيان للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لها نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.5 درجة شمالا، وخط طول 60.7 درجة شرقا".

وأوضحت أن حركة الإعصار تستمر تحو سواحل سلطنة عمان المطلة على بحر عمان.

ولفتت هيئة الطيران المدني إلى أن مركز الإعصار شاهين يبعد نحو 200 كم عن محافظة مسقط، فيما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 80 كم، بينما تقدر سرعة الرياح حول المركز بنحو 64 عقدة (116 كم/ساعة).

وقالت إن التأثيرات غير المباشرة للإعصار بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط، من خلال ارتفاع الأمواج بين 3- 5 أمتار، مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة.

وتوقعت أن تستمر حركة الإعصار شاهين باتجاه سواحل محافظة الباطنة، فيما تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد وتكون مصحوبة برياح شديدة تبلغ سرعتها بين 40- 60 عقدة، وأمطار رعدية غزيزة جدا (200- 500 ملم).

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وقالت إن الأمطار المتوقعة غدا ستؤدي إلى فيضانات أودية محافظات شمال وجنوب الباطنة ومسقط والظاهرة والبريمي والداخلية وكذلك المناطق الساحلية من محافظة جنوب الشرقية.

وفيما يتعلق بحركة الأمواج، أوضح البيان أن البحر سيكون شديد الهيجان على سواحل السلطنة ويقدر ارتفاع الموج بـ 8- 12 مترا.

وقالت إنه من المحتمل أن تمتد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة، فيما يكون ارتفاع الموج على بقية سواحل السلطنة بين 2 إلى 3 أمتار.

وفي ختام بيانه قال المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لهيئة الطيران المدني إنه يهيب بالجميع "ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلنت السلطنة، منح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص (عدا محافظتي الظافر والوسطى) إجازة رسمية الأحد والاثنين "نظرا للأنواء المناخية الاستثناية التي تشهدها السلطنة".

وكان المركز الوطني للإنذار المبكر، قد حذر في وقت سابق اليوم من أن العاصفة المدارية شاهين التي تضرب سواحل البلاد تحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.